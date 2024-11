Perché Antonio Silva può lasciare il Benfica

Stando all'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lasta spingendo per, con nuovi contatti tra Cristiano Giuntoli e Jorge Mendes per capire la fattibilità dell'operazione. Per il difensore portoghese classe 2003 si potrebbe pensare a un affare in prestito oneroso, una mossa simile a quella che ha portato Francisco Conceicao in bianconero in estate.Antonio Silva sembra in uscita dal Benfica, in quanto non rientra nei piani del nuovo allenatore: anche ieri in Champions League contro il Monaco è rimasto in panchina e per questo la Juventus sta provando ad approfittarne. Ad oggi, il difensore lusitano è il preferito per il reparto.