Perché la Juventus vuole Antonio Silva?

"Due in uno"? Sì, l'idea dellaè quella di lavorare su un doppio tavolo con, il super agente con cui è da anni in buoni rapporti e che la scorsa estate ha favorito il passaggio in bianconero diattraverso una "formula creativa". Ecco, uno dei due temi al centro dei discorsi con l'intermediario è proprio il giovane esterno figlio d'arte, che dopo il prestito sarà riscattato dal Porto con il pagamento della clausola, ora fissata a 30 milioni di euro.Una trattativa, questa, che potrebbe sovrapporsi e intrecciarsi con quella per, il giovane difensore del Benfica messo nel mirino già in vista del mercato di gennaio in quanto, per età e caratteristiche, sembra rappresentare il profilo perfetto per sostituiree poi, dalla prossima stagione, diventare l'erede diLo scoglio più alto da superare è, ovviamente, quello di natura economica. Come scrive Il Corriere dello Sport il pacchetto- considerando che il difensore viene valutato almeno 25 milioni di euro - avrebbe costi variabili che oscillano tra i 50 e i 60 milioni, con Mendes che potrebbe favorire un piccolo sconto sul cartellino di Chico. Un aiuto alla Juventus, poi, può giungere dalla, in quando arrivando almeno ottava incasserebbe 35 milioni più un ulteriore premio di 11 per l'accesso alla fase post-playoff e pure il cosiddetto "bonus value" che unisce ranking storico e market pool.





