La posizione del Benfica: un messaggio chiaro

"Il giocatore oggi è completamente concentrato sulla partita e sull'obiettivo finale, che è la conquista del campionato. E anche noi siamo tranquillissimi: c'è un contratto, c'è una clausola e bisogna rispettarla. Chi vuole i calciatori del Benfica deve presentarsi a Lisbona con il portafoglio gonfio di denaro. L'unica cosa che qui non è in vendita è il nostro centro tecnico: per il resto, quando arrivano le grandi squadre, i giocatori possono andare. Purché si paghino le clausole."



Antonio Silva: il gioiello del Benfica



La strategia della Juventus

"La Juventus vuole, e Antonio Silva vuole la Juventus." Queste parole pronunciate da Jorge Mendes, agente del talentuoso difensore portoghese, avevano acceso le speranze dei tifosi bianconeri. Tuttavia, il Benfica, maestro nel valorizzare e monetizzare i propri talenti, non sembra intenzionato a fare sconti.Il tecnico delle Aquile,, ha risposto direttamente ai rumors di mercato durante la conferenza stampa di avvicinamento al derby con lo Sporting:Un messaggio inequivocabile che ribadisce la politica societaria del Benfica: talenti pronti a partire, ma solo a fronte di cifre importanti.Classe 2003, Antonio Silva è uno dei difensori centrali più promettenti d’Europa. Già protagonista con il Benfica e la nazionale portoghese, il giocatore è legato al club lusitano da un contratto fino al. L’accordo prevede una clausola rescissoria di quasi 100 milioni di euro, una cifra che rende l'operazione proibitiva per molti, compresa la Juventus.Nonostante le difficoltà economiche, la Juventus non intende mollare la presa. I bianconeri contano sull’esperienza e sui buoni uffici di Jorgeper intavolare una trattativa che possaledel. La speranza è quella di trovare un compromesso che permetta di abbassare la cifra o strutturare il trasferimento su basi più sostenibili, magari con formule che includano bonus e dilazioni di pagamento.