Ospite di Open VAR, il componente della CANha commentato il rigore concesso all'contro il(e poi sbagliato da Hakan Calhanoglu), che ha fatto tanto arrabbiare Antonio Conte : "Il VAR è uno strumento importante che ha aiutato il calcio a migliorare, ma c'è un protocollo e va rispettato. Può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore dell'arbitro", le sue parole. "Il contatto di Anguissa su Thuram è leggero, al di sotto degli standard dei rigori che vorremmo vedere, ma non è un rigore inventato, il contatto c'è e quindi il VAR non può intervenire. Il rigore viene confermato perché le immagini documentano un contatto che c'è, la decisione è presa dal direttore di gara e il protocollo impedisce al VAR di intervenire, anche perché l'arbitro è in una posizione favorevole. Avrebbe potuto intervenire solo in caso di mancato contatto o simulazione. Detto questo, il contatto è leggero ma non è un rigore inventato".