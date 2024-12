Le parole di Antonio Conte sul calcio italiano

Dopo il turno europeoha voluto esaltare il calcio italiano in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l'Udinese. L'allenatore delsi è soffermato sul rendimento delle squadre ine in Europa League, tra cui quindi anche lache è reduce dalla grande vittoria contro il Manchester City.Non è la prima volta che Conte sottolinea questo aspetto. "Ne ho già parlato in passato,. Il livello italiano s'è alzato molto, tutti fanno fatica con tutti, non ci sono partite semplici e non ci sono posti già predefiniti". Il tecnico ha poi aggiunto sulle rivali: "Oggi per fare le coppe europee devi allestire una rosa competitiva per farlo, le italiane sono state molto brave in questo e sta dando frutti, nonostante tante partite con i cambi ed il turnover il livello non scende. Lo dimostrano tutti, complimenti a chi ha costruito in questi anni e ora vede i frutti".