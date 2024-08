Angeloex vice di Antonioal Chelsea e collaboratore anche alla Juventus e con la Nazionale italiana, ha condiviso un ricordo personale di Alvaro Morata, recentemente passato al Milan. Intervistato da SportWeek, Alessio ha raccontato alcuni aspetti del carattere dell'attaccante spagnolo durante il suo periodo al Chelsea nel 2017."Quando arrivò al Chelsea, Morata si era sposato da poco," ha dichiarato Alessio. "In quel momento era felice e non faceva nulla per nasconderlo. Era anche legatissimo alla madre, davvero un ragazzo di altri tempi."Il racconto di Alessio mette in luce non solo il lato professionale di Morata, ma anche il suo lato umano e personale. La felicità e il legame con la famiglia che Alessio descrive suggeriscono un Morata profondamente radicato nei suoi valori e affetti, un aspetto che potrebbe influenzare positivamente la sua nuova avventura con il Milan.