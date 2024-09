Artefice dei due gol azzurri

Francia-Italia, i numeri di Cambiaso

Minuti: 90’

Tocchi: 79

Precisione passaggi: 44/57 (77%)

Passaggi chiave: 1

Grandi chance create: 1

L'Italia del ct Luciano Spalletti torna a regalare un bel sorriso dopo un'estate molto deludente culminata con l'eliminazione a sorpresa contro la Svizzera. Gli azzurri battono meritatamente la Francia di Dider Deschamps in maniera convincente. Così come il bianconero Andrea Cambiaso, autore di una partita splendida e decisivo in due reti dell'Italia.Partito titolare, l'esterno bianconero conferma ulteriormente le grandi qualità tecniche di cui è disposto, ma anche un'intelligenza calcistica da non sottovalutare. Al 30' l'ex Genoa e Bologna sale in cattedra ed entra nella rete del pareggio azzurro firmato Dimarco. Cambiaso cambia splendidamente campo proprio per il collega, che scambia con Tonali e sigla il pareggio.La gara però non si ferma qui, Cambiaso prosegue svariando sul fronte e recuperando la sfera. Ma entra soprattutto nella terza e definitiva rete dell'Italia con l'apertura panoramica per Udogie, che a sua volta ha servito Raspadori. La solita partita di qualità e sostanza per Cambiaso, l'ennesima conferma delle sue capacità.