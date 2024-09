ha svolto degli esami e non sono emersi problemi rilevanti. L’attaccante soffre solamente per il dolore causato da un colpo al tallone. Nella giornata di domani verrà sottoposto a ulteriori test per valutare le sue condizioni fisiche. Non è ancora stato escluso dalla partita contro la Colombia, lasciando aperta la possibilità di vederlo in campo. Nonostante il colpo subito, le sue condizioni non sembrano gravi, e lo staff medico dell'Argentina monitorerà la situazione nelle prossime ore per decidere se potrà essere disponibile per il prossimo impegno della nazionale. Lo riporta Gaston Edul, giornalista di Tyc Sports.