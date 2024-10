Come sta Carlos Augusto verso Inter-Juve

L', con tutta probabilità, non potrà contare nemmeno super il match di domenica contro la. Il brasiliano è stato lanciato dal primo minuto nella sfida di ieri sera contro lo Young Boys, per far rifiatare un po' Federico Dimarco, ma al 54' ha dovuto dare forfait dopo un problema muscolare accusato durante un'accelerazione sulla fascia. La prima valutazione dello staff medico parla di risentimento ai flessori della coscia sinistra.Nelle prossime ore il giocatore sarà rivalutato a Milano, ma i tempi verso il derby d'Italia sono stretti. Del resto anche Simone Inzaghi aveva fatto trapelare una certa preoccupazione già nel post partita: "Credo sia più grave rispetto agli altri", aveva detto in riferimento a Carlos Augusto, che va ad aggiungersi in infermeria ad Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani e Francesco Acerbi.