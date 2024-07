Carlo, parlando al "Giffoni Film Festival", ha definito il suo passato alla Juventus non un insuccesso, ma un'esperienza - "Il passato alla Juventus? Non è stato un insuccesso, ma un'esperienza", lo riporta Tuttosport -, utilizzando le stesse parole per descrivere la sua stagione al Napoli. Nonostante non siano tra i suoi migliori ricordi, questi periodi rappresentano parte del puzzle della sua grande carriera. Come tecnico della Juventus, Ancelotti ha raggiunto la semifinale di Champions League, persa contro il Manchester United, poi vincitore della competizione. Il suo unico trofeo con i bianconeri è stata la Coppa Intertoto nel precampionato 1999-2000, una stagione segnata dalla delusione dello scudetto perso sotto il diluvio di Perugia.