Il tecnico del Real Madridha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della sfida di Supercoppa Europea contro l', svelando anche un aneddoto su. "Abbiamo un ottimo rapporto", le sue dichiarazioni. "Siamo amici da quando eravamo alla(l'attuale allenatore nerazzurro guidava le giovanili, mentre il collega la prima squadra, ndr). L'Atalanta gioca stabilmente in Europa grazie a Gasperini e, da quando è arrivato, sta facendo molto bene anche in Italia. Dalla squadra sono emersi giocatori importanti, quindi ha fatto un lavoro straordinario e continua a farlo".