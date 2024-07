L'ex attaccante della Juventusha rilasciato un'intervista esclusiva sulle colonne di Tuttosport. L'ex giocatore bianconero, impegnato ad un torneo di Padel presso il Green Park Sport di Bari, ha detto la sua sulla nuova stagione dellache scatterà ufficialmente il prossimo 19 agosto contro il Como: "Il fuoriclasse vero è il direttore Giuntoli, il migliore in circolazione che sa come costruire una squadra vincente. E' uno che non sbaglia una mossa e se ha puntato su Thiago Motta vuol dire che lui è l'uomo giusto per la Juventus".