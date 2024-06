Laè decisa a riportare in Italia Alvaro. Secondo quanto raccolto da TMW, il club giallorosso avvierà presto i colloqui con l'entourage dell'attaccante spagnolo per valutare le possibilità di una trattativa. Morata, ex giocatore della Juventus, è molto apprezzato da mister De Rossi e ha già manifestato apertura verso un possibile addio all'Atletico Madrid.Nei prossimi giorni, la dirigenza della Roma cercherà di definire i dettagli economici dell'operazione, sia con il club madrileno che con il giocatore stesso, attraverso un summit diretto tra le parti. L'obiettivo è comprendere i margini di manovra per un eventuale accordo che potrebbe rafforzare significativamente l'attacco giallorosso in vista della nuova stagione.