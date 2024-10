Juventus e il tabù Allianz Stadium in campionato

4 partite

1 vittoria

3 pareggi

4 goal fatti

1 goal incassato

19 agosto e 19 ottobre. Due mesi tondi tondi. Eppure sembra passata una vita. Laospita laall'Allianz Stadium con la chiara intenzione di interrompere quello che è diventato tutti gli effetti un tabù. Il tabù Allianz Stadium. Qualcosa di impensabile soltanto fino a pochi anni fa.Proprio così, perché su sette giornate disputate in questa prima parte del campionato di Serie A, la Juventus, in casa, ne ha vinta solamente una. La prima, contro il, nel giorno dell'esordio assoluto disulla panchina della Vecchia Signora.Da quel momento, Madama ha festeggiato in casa solamente contro il PSV all'esordio in Champions, mentre in campionato sono arrivati solo bocconi amari e pochi, pochissimi lampi di luce. Al successo contro i lariani hanno infatti fatto seguito, in Serie A, i pareggi per 0-0 contro Roma e Napoli e quello beffardo per 1-1 contro il Cagliari prima della sosta.Quel 19 agosto sembra già un pallido ricordo e, due mesi esatti dopo, la Juventus è chiamato a mandare un segnale per provare a ripristinare lo scenario originale, ovvero quello nel quale l'Allianz Stadium torni a rappresentare - come ha sempre fatto - un autentico valore aggiunto e non il contrario.





