Staff di Thiago Motta: chi è Colinet

. Non è di, come forse in molti avevano pensato, ma di Simonla voce che si sente in un messaggio audio diffuso questa mattina dallatramite il suo nuovo canale WhatsApp, direttamente dall'allenamento della squadra bianconera. Alla Continassa, insomma, l'aria sembra cambiata. E ciò anche se quell'urlo si riferiva forse alle varie fasi della seduta di lavoro, piuttosto che alla precedente gestione tecnica, come più di qualcuno aveva insinuato con un pizzico di malizia, perché è sotto gli occhi di tutti che nel quartier generale di Madama sia cambiato tutto, a partire banalmente dai volti che si incrociano tra i (pochi, per ora) giocatori presenti sul campo.Simon Colinet, nello specifico, è un preparatore atletico, 43 anni, uno dei fedelissimi di Thiago Motta che ha conosciuto ai tempi del PSG e non ha più lasciato (se non per una breve parentesi al Tolosa nel 2019), seguendolo poi in Italia tra Genoa, Spezia e Bologna, dove evidentemente ha offerto un contributo notevole allo straordinario traguardo dell'accesso dei rossoblù alla Champions League. Le premesse, insomma, sembrano buone, come già era parso di capire ieri quando le parole chiave dell'allenamento erano state "insieme" e "uniti"





