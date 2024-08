Allenamento a porte aperte questa mattina alla Continassa , per la prima volta con Thiago Motta dopo l'assaggio in Germania durante il ritiro nel quartier generale di Adidas. I bianconeri, ora, sono già concentrati sul match di lunedì sera contro il Verona, quindi dopo il riscaldamento, la parte atletica e un po' di lavoro sul possesso laha giocato una, con i presenti divisi in due squadre.: Perin, Danilo, Kalulu, Cabal, McKennie, Mbangula, Cambiaso, Vlahovic: Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Bremer, Savona, Douglas Luiz, Yildiz, Fagioli