Massimilianoha trionfato a, ma questa volta il calcio non c'entra. Come racconta Il Corriere dello Sport, la settimana della risoluzione contrattuale con ladopo la diatriba legale si è conclusa per il tecnico con la vittoria della sua cavallaalle Royal Mares, una listed di galoppo disputata all’ippodromo milanese. L'animale, montato da Dario Di Tocco, si è portato subito a ridosso della battistrada e appena in retta l’ha lasciata sul posto avviandosi al traguardo. Secondo posto nelle Oaks (gruppo internazionale che metteva in palio 388.000 euro) per, un’altra cavalla di Allegri che ha invece sfiorato il clamoroso colpaccio battuta sul palo da Tomiko. L’ex allenatore bianconero ha seguito la corsa in tv; a ritirare i trofei a San Siro c’erano due suoi storici amici livornesi con i quali condivide la passione per l’ippica.