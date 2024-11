Romelunon sarà in campo per l’ultima partita di Nations League del Belgio contro Israele. Dopo aver giocato tutta la partita contro l’Italia, dove ha indossato la fascia da capitano, l’attaccante è rientrato a Castel Volturno per allenarsi con il Napoli. Ciò che inizialmente sembrava essere una scelta condivisa con la nazionale si è rivelato invece dovuto a un infortunio, come ha rivelato il commissario tecnico del Belgio, Tedesco.LE PAROLE - "Ha un problema al ginocchio, ha avuto bisogno di un’iniezione. Non eravamo già d’accordo sul fatto che avrebbe giocato solo una partita: ha avvertito il problema dopo l'Italia. Romelu non potrà allenarsi né giocare per quattro o cinque giorni”.