Quasi 150 mila persone in diretta, per una “in real life stream”. Cosa significa: una diretta in giro per le strade, mentre si svolgono attività quotidiane, o quasi. In questo è specializzato lo youtuberche sul proprio canale ha più di 25 milioni di follower. Oggi si trova in Svizzera e in questo momento è impegnato in una diretta – quella da 150 mila persone collegate -, con la nuova attaccante della Juventus Women, Alisha. Per un momento, i due hanno parlato anche di Juventus, del suo trasferimento e di quello del compagno Douglas Luiz. Per finire, IShowSpeed – fan di Cristiano Ronaldo -, ha ricordato proprio come anche CR7 abbia vestito la maglia bianconera.