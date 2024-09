Alisha Lehmann, i numeri di Sassuolo-Juventus Women

Minuti giocati: 31' (subentrata a Chiara Beccari)

Goal: 1

Tiri in porta: 1

Precisione dei passaggi: 40%

Cross (riusciti): 1 (1)



Alisha Lehmann, com'è andato l'esordio



Alisha Lehmann, i retroscena dell'esordio



Sassuolo-Juventus Women, il video del primo goal di Alisha Lehmann

Ieri la Juventus Women di Maxha fatto il suo esordio in questa Serie A femminile imponendosi per 6-3 contro il Sassuolo. Uno stadio Enzo Ricci con la tribuna quasi completamente esaurita è la cornice in cui va in scena l'esordio in Serie A di. Andiamo ad analizzare come sia andato il suo esordio., in particolare Benedetta Orsi e Martina Brustia già chiamate agli straordinari da un'ottima Chiara Beccari. Dribbla le avversarie e fornisce subito un bel cross con cui però non trova la compagna. Pochi minuti dopo è abile a sfruttare un errore difensivo delle neroverdi e a tu per tu con Durand (estremo difensore) non sbaglia. Mette così a segno il suo primo goal in Serie A femminile.? Il pescatore, proprio come il fidanzato Douglas Luiz.Al termine della gara la numero 7 della Juventus Women si dimostra molto disponibile (come ormai consuetudine) nei confronti dei tifosi. Molti selfie e qualche autografo. Fino a che un tifoso le dice: "Ciao bianconeri" e Alisha sorridendo risponde subito: "come stai?" citando la sua prima frase in italiano diventata ormai virale e scatenando una risata collettiva.





