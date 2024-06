Alessio, durante la trasmissione su1vs1, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida tra, match valido per la seconda giornata del Girone B. Di seguito alcune dichiarazioni dell'ex giocatore della- "A me sembra che quando giochi a destra sia incastrato. Un po' nella Juventus ha giocato spalle alla porta nel 3-5-1-1 e non era il suo ruolo. Largo a sinistra si esalta. Deve però diventare grande, capire e identificarsi in una posizione e migliorarsi. Invece è quel giocatore che ha degli strappi straordinari, tanta forza, ma non basta. Deve fare quel passettino in più"- "Penso che Spalletti debba cambiare qualcosa, specie quando vedi il livello si è alzato e la squadra è andata in difficoltà. Jorginho a questi livelli fa fatica. Pellegrini largo a sinistra non mi piace. Là davanti c'è poca gente che attacca la porta. Spalletti ha trovato sempre l'abito giusto per le sue squadre. Mi auguro che cambi qualcosa, perché Di Lorenzo è in grande difficoltà. C'è Darmian che ha giocato bene in questa stagione. Anche a centrocampo. Se si vuole giocare 1 contro 1 vanno messi giocatori che lo sappiano fare. Noi sugli esterni siamo prevedibili".