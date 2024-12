DaDiciotto anni sono trascorsi da quel tragico venerdì 15 dicembre 2006, ma il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri resta intenso nei nostri cuori.Due ragazzi legati da un’infinita passione per il calcio e da un destino crudele che li ha portati via troppo presto. I loro sorrisi, quelli di due ragazzi di 17 anni con l’aspirazione di divertirsi giocando a calcio, sono ancora, e sempre lo saranno, con noi.Portiere Riccardo, centrocampista Alessio: due promesse del vivaio della Juventus con la volontà e l’ambizione di vestire la maglia della Prima Squadra.Quel freddo dicembre ha segnato la fine di tutti i loro desideri, ma non ha cancellato il loro ricordo in tutti noi. Ricordo che continua a vivere nel centro sportivo di Vinovo, la casa della Juventus Women e di tutti i ragazzi del settore giovanile bianconero che portano avanti i sogni di Ale e Ricky, con lo stesso sorriso e la stessa passione.Il campo principale di Vinovo è intitolato alla loro memoria e rappresenta un simbolo di speranza per le ragazze e i ragazzi che aspirano a giocare nella Juventus. Ogni giorno, questi giovani atleti si allenano e si divertono inseguendo i loro sogni, proprio come facevano Ale e Ricky.Ancor di più da quel 15 dicembre 2006, Ale e Ricky sono presenti nei nostri pensieri e nei nostri cuori: per sempre insieme a noi.