Mentre il Milan è al lavoro per provare a riportare in Italia l'ex bianconero Nicolò Turco , passato al Salisburgo solo un anno fa, lasi sta attivando per un altro giovane che milita proprio nella squadra austriaca. Si tratta di, centrocampista classe 2007 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, che si è messo in mostra per doti tecniche sopra la media: mancino che disegna calcio, gran fisico e visione di gioco. Un difetto? Non è propriamente rapido. Ma sopperisce con una qualità nelle giocate che ha fatto innamorare tutti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Juventus ha chiesto informazioni all'entourage del giocatore, con la "spinta" diche lo apprezza particolarmente. Ciardi gradirebbe molto un ritorno in Italia e aspetta una chiamata con fiducia, ma finora non è stata avviata una vera e propria trattativa.