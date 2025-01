Getty Images



Buongiorno gioca Napoli-Juventus?

Ilin queste settimane ha dovuto fare a meno di Alessandroout per infortunio. Un'assenza che la squadra di Antonio Conte è riuscita a superare nonostante l'importanza del difensore italiano. In conferenza stampa il tecnico ha annunciato che Buongiorno è recuperato. Giocherà titolare contro la Juventus?"Da valutare l’evoluzione di Buongiorno, fuori dalla trasferta con il Genova per un infortunio alla schiena e rientrato in gruppo in questi giorni. Conte potrebbe convocarlo, ma a giocare sarà ancora Juan Jesus come nelle ultime cinque partite consecutive", riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui quindi andrà al massimo in panchina.