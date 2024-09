Aldo Serena, ex giocatore di Milan, Inter e Juventus, è intervenuto come ospite a DeeJay Football Club, dove ha parlato della Juventus e anche di Douglas Luiz. Di seguito le parole dell'ex attaccante.SERENA -"Sono curioso di vederlo all'opera quando sarà a pieno regime. Al momento Motta lo sta trascurando un po' perchè, immagino, non sia ancora in condizione, ma il brasiliano rappresenta proprio il tipo di centrocampista che mancava alla Juventus. Fagioli? Ora come ora per lui un posto da titolare è difficile da trovare, ma le qualità non gli mancano e può soltanto migliorare".