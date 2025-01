Alberto Costa titolare nella Juventus?

Laè pronta a dare il benvenuto adche è vicino a diventare un nuovo giocatore bianconero. Il difensore del Vitoria Guimaraes, classe 2003, potrebbe essere quindi il primo acquisto della Juve in questo mercato di gennaio. Ma che ruolo avrebbe all'interno della rosa bianconera?La Juve crede in questo giocatore come dimostra l'investimento che è pronta a fare per acquistarlo a titolo definitivo. Alberto Costa è un terzino destro e sarebbe utilizzato quindi in quella posizione, dove ora gioca con continuità Savona. L'italiano è da considerare ormai il titolare sulla destra ma con l'arrivo del portoghese avrebbe una concorrenza in più, che ora di fatto non ha. All'inizio partirebbe avanti ancora Savona ma con la possibilità per Alberto Costa di guadagnarsi spazio con il passare delle settimane. I due giocatori potrebbero quindi alternarsi nella seconda parte della stagione visti anche i tanti impegni.