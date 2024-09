L'Al-Nassr avrebbe deciso di esonerare Luis Castro dopo i recenti risultati in campionato e in Champions League asiatica. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club saudita nel quale gioca Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di puntare su una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Serie A, ovvero Stefano Pioli. I contatti tra le parti sono attualmente in corso con l'ex tecnico del Milan che nelle scorse settimane era stato vicinissimo all'Al-Ittihad, ma la trattativa era poi tramontata. Ora, le porte della Saudi Pro League, potrebbero riaprirsi.