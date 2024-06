Calciomercato Juventus: tre problemi sul fronte uscite

Juve, la situazione di Kostic

Juve, la situazione di Arthur

Juve, la situazione di Szczesny

Il lavoro non mancherà a Cristianoin questa estate post "anno zero". L'obiettivo alla Continassa sarà duplice: rinforzare adeguatamente la squadra in vista di una stagione che sarà ben differente da quella appena conclusa in termini di calendario e impegni, nonché, in un'ottica di sostenibilità, liberarsi di una serie di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dellae/o pesano eccessivamente sul bilancio del club.Da questo punto di vista i dirigenti bianconeri dovranno fare i conti con diversi problemi, fra cui tre che appaiono più evidenti degli altri, come riflette Romeo Agresti.Il primo, non necessariamente in ordine di importanza, è legato a Filip: il serbo è reduce da una stagione difficile a Torino, che lo ha visto decisamente scarico sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. La sua permanenza in queste condizioni sembra quindi rappresentare uno scenario poco realistico per la Juve, che però dovrà ottenere almeno 8-10 milioni di euro da una sua eventuale cessione.Il secondo problema riguarda, che la Fiorentina ha deciso di non riscattare. I bianconeri sembrano non avere spazio nemmeno per lui, neanche con Thiago Motta che predilige centrocampisti con caratteristiche diverse, più "mobili" attraverso il campo e meno palleggiatori. Tuttavia il brasiliano, che rimane uno degli acquisti più onerosi della storia della Juve con una spesa di quasi 81 milioni di euro, non sarà facilissimo da piazzare, almeno in Italia: che magari possa esserci spazio per lui al Bologna, con quel Vincenzo Italiano che alla Fiorentina ha saputo valorizzarlo al meglio?Terzo tema scottante: Wojciech. Il portiere polacco non sembra intenzionato a lasciare la Juve almeno fino alla scadenza di contratto, ma l'approdo a Torino di Michele Di Gregorio finirà necessariamente per modificare le gerarchie nel reparto degli estremi difensori (coinvolgendo anche Mattia Perin), con il rischio che il classe 1990 si trovi un po' alle strette. Anche in questo caso, quindi, per i bianconeri potrebbe presentarsi un problema da risolvere. Cosa succederà?