L'U.S.annuncia ufficialmente che il calciatore Felixè stato trasferito a titolo temporaneo alla Juventus FC (Next Gen) con diritto di riscatto, lo scrive il club sul suo sito. L'attaccante ghanese, che ha mostrato grande potenziale nelle sue precedenti apparizioni in Serie A, avrà ora l'opportunità di crescere ulteriormente all'interno del progetto giovanile della Juventus. Questo trasferimento rappresenta un passo importante nella carriera del giovane talento, che potrà mettersi alla prova in un contesto competitivo come quello della squadra Next Gen bianconera. La Juventus valuterà poi se esercitare il diritto di riscatto per acquisirlo definitivamente.