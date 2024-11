Non solo Douglas Luiz (e i lungodegenti Gleison Bremer e Arek Milik). Laha di nuovo in infermeria anche, che dopo i due problemi fisici accusati a inizio stagione si è di nuovo trovato alle prese con un infortunio, che lo costringerà a saltare sicuramente il derby di questa sera contro il Torino. Uno stop che, come scrive Tuttosport, è stato accolto con sorpresa alla Continassa, dove speravano di avere a disposizione il talento montenegrino. Che tra l'altro di recente è anche "sceso" in Next Gen insieme a Jonas Rouhi per provare a dare un contributo alla squadra di Paolo Montero, in grande difficoltà, senza però riuscirci.