Archiviata la grande vittoria in Champions League contro il PSV, latorna a sintonizzarsi sull'obiettivo Serie A andando ad ospitare il Napoli all'Allianz Stadium di Torino. A pochi giorni dal big match di Torino, Thiago Motta valuta le condizioni dei suoi dopo le fatiche di coppa e, perché no, potrebbe pensare ad una nuova soluzione in vista di sabato. Dopo la mossa a sorpresa che risponde il nome di Weston McKennie, ecco che contro i partenopei potrebbe scoccare l'ora diAdzic, arrivato dal Podogrica, è stato promosso a pieni voti da Thiago Motta durante il ritiro estivo, al punto da cambiare i piani del club bianconero sul classe 2006. L'idea iniziale era infatti quella di farlo partire dalla Next Gen in Serie C, ma quanto fatto vedere durante il precampionato ha convinto il tecnico bianconero a includere il montenegrino nel gruppo della prima squadra.Dopo essersi lasciato alle spalle un infortunio muscolare che l'ha rallentato per diverse settimane, ora Adzic è pronto a giocarsi le proprie carte. Il classe 2006 nasce come trequartista ma, all'occorrenza, può agire anche da esterno offensivo, il che rappresenta sicuramente una buona notizia soprattutto in vista degli impegni ravvicinati.Ecco dunque che contro il Napoli, come riferisce Tuttosport, potrebbe arrivare la grande sorpresa: Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez, ovvero il tridente titolare alle spalle di Vlahovic, ha dato grandi risposte in Champions ma è possibile che uno dei tre possa riposare. E se consideriamo l'assenza di Conceicao, oltre alla presenza di Mbangula, per Adzic potrebbero dunque essere arrivata l'ora dei primi minuti ufficiali in bianconero.





