Adzic Juve, l’assist di Cambiaso

Adzic Juve, la posizione di Thiago Motta verso Juve-Lazio

È soprattutto la frustrazione a caratterizzare i primi mesi di Vasilijealla Juventus , dovuta agli infortuni che non gli hanno permesso di debuttare in maglia bianconera. Ma nessuna preoccupazione: il classe 2006 si è trovato catapultato in un calcio completamente diverso, con ritmi e una preparazione che mai aveva affrontato a questi livelli. Qualche acciacco muscolare era da mettere in preventivo, ma adesso il semaforo è verde: da giorni si allena con il gruppo, è abile e arruolabile per la prossima contro la Lazio.A riconoscere il valore di Adzic sono i compagni che quotidianamente si allenano con lui. A parlarne oggi è stato Andrea Cambiaso, al Corriere dello Sport : “Adzic è un diamante, ha 18 anni ed è appena arrivato dal Montenegro eppure sembra sia alla Juve da una vita”. Investitura niente male da parte di Cambiaso che, ad oggi, è a tutti gli effetti uno dei leader del gruppo bianconero.Il primo a esporsi, ancora prima che la stagione cominciasse, fu Thiago Motta. Da parte dell’allenatore, parole al miele per Adzic che, infatti, è a tutti gli effetti un calciatore della prima squadra e non sono previsti, almeno per il momento, saliscendi con la Next Gen.Allora la questione sorge spontanea: può giocare contro la Lazio? La risposta è sì, dal momento in cui viaggia spedito verso il ritorno nella lista dei convocati. Molto più probabile a gara in corso che da titolare ma attenzione alle “Mottate”; non sarebbe la prima.