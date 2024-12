Come sta crescendo Adzic

Lampi dinella notte dell'Allianz Stadium. Il giovane talento montenegrino si è rivisto in campo martedì sera nel match di Coppa Italia trae Cagliari, a 56 giorni dall'ultima volta: era il 22 ottobre, e dopo i minuti giocati nel finale della sfida contro lo Stoccarda fu costretto a fermarsi per un altro guaio muscolare, che lo bloccato di nuovo in infermeria privando Thiago Motta di una pedina da far crescere e mandare in campo insieme ai grandi.Grandi con cui, nonostante tutto, il classe 2006 si sta confrontando ogni giorno cercando di carpirne "segreti" e insegnamenti, con un occhio particolare su quelcon il quale ha già instaurato una bella amicizia. La testa c'è, il fisico finora non lo ha aiutato granché ma ora sembra pronto a concedergli la chance di un "nuovo inizio", nel segno della continuità dopo ben undici partite saltate per infortunio, arrivato peraltro proprio nel momento di emergenza in cui un po' di spazio avrebbe potuto trovarlo. Martedì, come nelle due presenze precedenti, si sono visti sprazzi della sua indubbia qualità; la speranza, ora, è quella di poterli osservare con costanza.





