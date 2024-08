Adrienè ancora senza squadra, anche se questo fine settimana, con l'inizio della Bundesliga, tutte le principali leghe calcistiche saranno di nuovo in azione. Il francese non è privo di offerte; infatti, la Juventus aveva tentato di rinnovare il suo contratto, ma Rabiot ha deciso di cercare la migliore opportunità possibile.Una di queste potrebbe essere il, nonostante abbia già molte opzioni a centrocampo, sembra desiderare un rinforzo ulteriore e Rabiot è l'obiettivo principale, secondo quanto riportato da L'Equipe. In passato, Jürgen Klopp ha mostrato interesse per il giocatore, e si era anche discusso di un possibile pagamento della clausola di rescissione, ma l'operazione non si è concretizzata. Liverpool che a questo punto potrebbe lasciare definitivamente la pista Koopmeiners.