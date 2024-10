Adrien Rabiot, i numeri di Montpellier-Marsiglia

minuti giocati: 90'

tocchi: 78

precisione dei passaggi: 97% (62 su 64)

tiri fuori: 1

falli: 5

falli subiti: 1

intercetti: 2

Esordio da titolare per Adriencon la maglia del Marsiglia nella sfida contro il Montpellier, vinta per 5-0 dalla squadra dell'ex centrocampista della Juventus. Una buona prestazione quella di Rabiot che fa sognare i propri tifosi in vista della prossima sfida di campionato: quella al Paris Saint Germain, ex squadra di Adrien. Di seguito i dati da SofaScore della prestazione di Rabiot.