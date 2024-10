Adeyemi può lasciare il Borussia: c'è il Liverpool

In estate laesterno d'attacco delEra uno dei giocatori che il club ha seguito con più attenzione e provato ad ingaggiare, senza però riuscirsi anche per le richieste economiche dei tedeschi. Adeyemi però potrebbe comunque lasciare il Borussia Dortmund.Secondo Sky Sports DE, sulle sue tracce c'è ilinfatti starebbero pensando seriamente ad Adeyemi che andrebbe a sostituire Salah. Il fuoriclasse ex Roma ha il contratto in scadenza nel 2025 e da tempo di parla di un suo possibile addio dopo tante stagioni con la maglia del Liverpool.