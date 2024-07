Laha già ricevuto la disponibilità del jolly tedesco. L'incasso dalla vendita disarà utilizzato per tentare i vice campioni d'Europa, che hanno ricevuto interesse anche dal Chelsea per l'ex Salisburgo. Tuttavia, è improbabile che il Borussia Dortmund prenda in considerazione offerte inferiori ai 30-40 milioni più bonus. Una cifra simile potrebbe essere richiesta dal Porto per Galeno (brasiliano con passaporto portoghese), anch'egli nel mirino della Juventus insieme al compagno di squadra Francisco, figlio dell'ex laziale Sergio. Tutte ali di qualità, ma ovviamente alternative tra loro per una questione di prezzo. La Juventus inizierà trattative per Adeyemi e col Borussia Dortmund, ma è pronta a spostare l'interesse verso Oporto se necessario. Ne scrive Gazzetta.