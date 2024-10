Marioè ufficialmente tornato income nuovo attaccante del. Il club rossoblù ha annunciato l’ingaggio del giocatore, classe 1990, dopo il completamento delle visite mediche e la firma del contratto, riportando in Italia un calciatore dal grande talento e dall'ineguagliabile personalità.La notizia è stata diffusa sui social del Genoa con un video che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi: manifesti sparsi per la città riportano la famosa frase di Balotelli, "Why always me?", simbolo del suo carattere unico. Il video termina con una breve ma significativa dichiarazione di Balotelli, che afferma “Finally” ("Finalmente"), esprimendo la sua soddisfazione per il ritorno nel campionato italiano.