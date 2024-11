In una stagione normale, il costo complessivo di Paul Pogba per la Juventus sarebbe stato molto più alto rispetto alla cifra effettivamente percepita dal calciatore a causa della sua squalifica. Secondo quanto comunicato dalla Juventus, il compenso lordo annuo per Pogba sarebbe stato pari a 10,48 milioni di euro, cifra che teneva conto degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, di cui la Juventus ha beneficiato nel suo ritorno a Torino.Oltre al salario, l'operazione che ha riportato Pogba in bianconero nell’estate 2022 ha comportato anche costi accessori. Questi costi, legati agli accordi stipulati per il trasferimento del centrocampista francese, hanno avuto un impatto significativo sui conti della Juventus, portando il peso complessivo dell'operazione a 11,1 milioni di euro a bilancio.L'ingente cifra spesa per Pogba, unita ai costi accessori, ha rappresentato un impegno economico notevole per la Juventus. La mancata valorizzazione del giocatore, che ha avuto poche opportunità di scendere in campo a causa degli infortuni e della squalifica, ha quindi avuto un impatto pesante sui conti bianconeri, soprattutto considerando che la Juventus ha dovuto affrontare anche il costo ridotto del suo stipendio durante il periodo di sospensione forzata.