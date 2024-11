Durante Diretta Azzurra su Rai Sport, Leleha condiviso le sue impressioni sulla sfida imminente tra Italia e Francia in Nations League, analizzando i punti di forza e le possibili difficoltà per gli Azzurri in un confronto così prestigioso. Tra i giocatori al centro delle sue considerazioni, Adani ha parlato anche del centrocampista dellaManuel, sottolineando il suo ruolo chiave e l’importanza della sua presenza per la solidità della squadra italiana in questa competizione.LE PAROLE - "In questa Nazionale c’è ora una condivisione di onori e oneri e questo ha permesso la ripartenza. Io vedo una squadra che in ogni zona del campo sta bene. Locatelli si sta riprendendo quello che ha perso, Maldini è un giocatore forte, unico nelle sue caratteristiche".