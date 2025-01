Alla Domenica Sportiva Lele Adani ha parlato della situazione della Juventus, toccando diversi punti come il mercato e il momento di Thiago Motta.'La Juve non è il Bologna, ma c’è questa connessione con Thiago Motta, quindi la richiesta sarebbe un po’ più avanzata. Vale per allenatori, calciatori e dirigenti: il passaggio in una grande squadra come quella bianconera è complicato. Mi spiace che non ci sia un quarto nome rispetto a Füllkrug, Zirkzee e Kolo Muani, che è Osimhen. Per me sarebbe il compromesso già pronto, più di livello, per recuperare, rimontare poter ambire a vincere'.