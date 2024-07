Juventus anti-Inter? Le parole di Adani

Si avvicina la stagione di Serie A, che prenderà il via il 17 agosto. C'è ancora tanto mercato da fare, soprattutto per alcune squadre come la Juventus, ma già ci si chiede chi potrà candidarsi per lo scudetto oltre ovviamente all'Inter, campione in carica. Di questo ha parlato l'ex difensore nerazzurro e opinionista della Rai, Daniele Adani.Adani ha fiducia nella nuova Juventus guidata da Thiago Motta. Così sui social ha parlato della lotta scudetto: "Chi può impensierire l'Inter? Io dico la Juve di Thiago Motta, che è forte e lo sarà. Mi piace come sta operando e cosa sta creando". L'ex giocatore quindi ha approvato il lavoro fatto per ora dal club bianconero.