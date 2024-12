Lecce-Juventus, il commento di Adani

Leleè intervenuto come di consueto ai microfoni de La Domenica Sportiva sui canali Rai. Queste le sue parole di commento dopo Lecce-Juventus:"I tre punti non sono mai in cassaforte per la Juventus. Puoi prendere gol all’ultimo, ma la squadra è poco pericolosa nell’ultimo terzo di campo. Se sei poco pericoloso e mantieni l’equilibrio l’avversario può rientrare all’ultimo minuto. La Juve aveva fatto il suo dovere in modo sufficiente per vincere. Ha preso due pali, il gol annullato e quello fatto. Poi sono entrati Mbangula, Rouhi e Pugno, ma chi altro poteva mettere dentro? Aveva solo i giovani e se non hai la possibilità di attaccare come le grandi quando le piccole si scoprono poi la partita te la porti fino alla fine. Koopmeiners sarà un punto di riferimento ma ora non lo è. Gli serve tempo e la possibilità del suo allenatore di valutarlo in altre zone di campo".