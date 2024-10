Leleparla così di Douglas Luiz a Radio DeeJay."L'allenatore è una belva. Antonio Conte è arrivato, ha riconquistato e ricompattato l'ambiente. Ha messo in faccia all'ambiente la classifica e il comportamento dell'anno scorso. Clamorosamente fallimentare. Mai c'era stato un downgrade così: è arrivato decimo, il Napoli. Era a 39 punti dall'Inter, e gliene aveva dati 18 l'anno prima. Quando metti davanti la realtà e ti metti al lavoro per cambiare la tendenza, è qui che si esalta. Lukaku-Osimhen? Lukaku diffonde il verbo, aiuta a confermare l'idea. Leader carismatico. Lukaku in Serie A poi fa la differenza"."Fa così fatica a fare gol? Abbiamo visto degli 0-0, dei 3-0, i tre gol dati a Lipsia cioè… sono molto più valutabili in positivo rispetto al negativo. Difficoltà con le squadre chiuse? Questa è una valutazione già più dettagliata, che avrebbe bisogno più di tempo. La grande squadra lì si vede, la Juve deve ancora mettere connessioni giuste tra Koopmeiners, Conceicao, Yildiz. Douglas Luiz? Io continuo a pensare che Douglas sia forte. Lo dico adesso. Acquisto giusto. Però poi c'è da ricondurre tutto ai comportamenti, alla fatica, alla serietà, alla dedizione. Se tu entri in campo entri con frustrazione e difficoltà perché non giochi, in campo paghi eh".