La Juventus è il club con il costo minimo più elevato per quanto riguarda gli abbonamenti allo stadio per la prossima stagione. Come riportato da "Calcio e Finanza", per assistere alle gare della squadra di Thiago Motta all'Allianz Stadium sarà necessario pagare 529 euro per assicurarsi l'abbonamento nei settori più popolari, ovvero le curve. Il Milan, secondo in questa speciale classifica, ha un costo minimo di abbonamento di 380 euro, con la Fiorentina, che chiude il podio con 350 euro. Il club di Serie A che farà spendere meno per l'abbonamento, invece, è il Parma, con 225 euro per assistere a tutte le gare casalinghe dei ducali nella Serie A 2024/25.