Altro che Mondiale per Club. Nel 1983, al termine del campionato, a spopolare era il, altrimenti detto Coppa Super Clubs. Nacque con l'idea di invitare soltanto i club vincitori della Coppa Intercontinentale e si tenne a Milano nel suddetto anno, oltre che nel 1981 e nel 1987. La Vecchia Signora, pur non avendo mai vinto il trofeo fino ad allora, venne invitata nel 1983 e portò a casa il successo finale, nel girone contro Flamengo, Peñarol, Milan e Inter. Il 30 giugno sfidò e sconfisse i nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Massimo Storgato. Due punti fondamentali, che consentirono ai bianconeri di superare il Peñarol in classifica e, grazie alla successiva affermazione sul Flamengo, di portare a casa il Mundialito.