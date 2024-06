Dal sito ufficiale Juventus:"Sono passati, ma è come se fosse ieri.Sette anni dalda quella serata nata come una serata all’insegna della condivisione e dello sport, ma che si trasformò in un incubo.Tantissimi tifosi bianconeri si ritrovarono inper seguire sui maxischermi la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, che si stava disputando a Cardiff.Doveva essere soltanto una semplice serata di calcio, un modo per vivere insieme l’atto conclusivo della più importante competizione europea per club, ma purtroppo si trasformò in una notte di paura. Purtroppo, a seguito del panico e del tumulto fra la folla persero la vita Erika Pioletti e Marisa Amato.Per commemorare la loro memoria, la Juventus nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno 2024, ha partecipato alla commemorazione delle due vittime di quella notte – con la presenza, tra gli altri, anche del gonfalone della Juventus – nella ormai consueta cerimonia tenutasi proprio in piazza San Carlo. Cerimonia a cui era presente anche il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo".