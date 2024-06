Oggi è un giorno storico per i tifosi della Juventus. Il 28 giugno 1993 segna l'inizio di una delle storie d'amore più iconiche del calcio italiano: Alessandro Del Piero firma il suo primo contratto con la Juventus. Quasi vent'anni di passione, dedizione e successi hanno definito la carriera di Del Piero con la maglia bianconera, una vicenda che rimarrà incisa per sempre nella memoria collettiva.L'arrivo dinon è stato solo l'inizio di una carriera brillante, ma l'inizio di una leggenda. La Juventus stessa commenta: "Il resto è storia", sottolineando l'impossibilità di replicare un legame così profondo e duraturo nel calcio moderno.Del Piero ha incarnato i valori della Juventus con la sua classe, il suo talento e il suo impegno costante. Ha segnato gol indimenticabili, ha sollevato trofei prestigiosi e ha conquistato il cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. La sua storia è un esempio di sacrificio, passione e dedizione per i colori bianconeri, una storia che resterà un pilastro nella storia del calcio italiano.Ventotto giugno 1993: il giorno in cui la Juventus ha abbracciato un giovane talento destinato a diventare una leggenda.