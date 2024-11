Cammino sforunato quello della Juventus in Champions League nel 2015/16, dopo la finale persa a Berlino contro il Barcellona nella stagione precedente. Doppia vittoria di assoluto prestigio contro il Manchester City, ma troppi punti persi tra Siviglia e Moenchengladbach, per ottenere il primo posto nel girone. Poi, il Bayern Monaco agli ottavi e la conseguente eliminazione. Al ritorno contro i Citizens, in un Allianz Stadium tutto esaurito, è Mario Mandzukic a decidere la sfida, con un gol su splendido assist di Alex Sandro, al minuto 18.