Una serata speciale, da ricordare. La Juve nella sua storia ha vinto tante, tantissime partite, anche in quella recente, ma c'è qualcuna di queste che torna in mente per quanto bella è stata. Siviglia-Juventus, gara datata 22 novembre 2016, lo è. Sì, perchè i bianconeri rischiavano di non passare il girone di Champions League dopo l'1-0 degli spagnoli in avvio, ma Marchisio, Bonucci e Mandzukic sistemarono la situazione, ribaltando la partita. In particolare viene ricordata la rete del numero 19, a 6' dal termine, che di mancino fece un gol bellissimo.SIVIGLIA-JUVENTUS 1-3 (primo tempo 1-1)MARCATORI: 9' Pareja (S), 47' pt (rig.) Marchisio; 39' Bonucci (J), 49' st Mandzukic (J)SIVIGLIA (3-5-2): Sergio Rico; Mercado, Pareja, Rami; Mariano (32'st Kranevitter), Iborra, Nzonzi, Vitolo, Escudero; Vazquez, Vietto (1'st Sarabia). (Sirigu, Carriço, Ben Yedder, Kiyotake, Ganso) All. Sampaoli 6JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Evra (27'st Sturaro); Khedira, Marchisio, Pjanic (39'st Kean); Cuadrado (42'st Chiellini), Mandzukic, Alex Sandro. (Neto, Asamoah, Lemina, Hernanes). All. Allegri